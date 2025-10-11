¡Ú¥»£Ã£Ó¡ÛDeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¡Ö¥é¥¹¥ÈºÓÇÛ¡×¤ÇËÜÎÎºÆÈ¯´ø¤«¡¡»×¤¨¤Ðºòµ¨¤â¸Î¾ã¼Ô¤À¤é¤±¤Çà²¼¹î¾åá
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¤ò£±£±Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢£±£°Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç£Ä£å£Î£Á¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¡Ê¥ê¥â¡¼¥È»²²Ã¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ÈÁª¼êÂåÉ½¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£³´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢£Ä£å£Î£Á»°±º´ÆÆÄ¤ÏÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎËÒ¤¬£Ã£Ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸åÈ¾Àï¤ÏÅû¹á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È£´ÈÖ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡£µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¡×¡£Î¾´ÆÆÄ¤È¤â¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ÎÅû¹á¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ë²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥¦¥Á¤âÁ´°÷¤Ç¤¹¡×¤ÈàÁ°¸ÀÅ±²óá¡£¡ÖÅû¹á¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾Àï¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤ò¡ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤éÅú¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´°÷¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡ÈÖÄ¹¤¬¡ÖÁ´°÷¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢£±£°Æü¤ÎÎý½¬¤ÏµÜºê¡Ê±¦É¨¸å½½»úð×ÂÓÉôÊ¬Â»½ý¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê±¦É¨°ãÏÂ´¶¡Ë¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡Êº¸È¾ç§ÍÍ¶ÚÆùÎ¥¤ì¡Ë¡¢ºÇ¶áÉÔÄ´¤ÎÆ£Ï²¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°»²²Ã¡Ë¤¬ÉÔ»²²Ã¡£
¡¡¤½¤Î¾å¡ÖËÒ¤â£±£°£°¡ó¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»°±º´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¤³¤¦¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÉÔ»²²Ã¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡ËµÜºê¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢£Ä£Ï£Ã£Ë¡Ê²£¿Ü²ì¤ÎÎý½¬»ÜÀß¡Ë¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µçÃÏ¤Î¤¿¤Ó¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê»»ÃÊ¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÈÖÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Î£Ã£Ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÀµÊá¼ê¤Î»³ËÜ¤¬±¦¼ê¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¡£¼é¸î¿À¤Î¿¹¸¶¤â±¦¸ª¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÅì¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤Ãæ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Î»î¹ç¤òÁ´°÷¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÈÖÄ¹¡£ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ÈºÓÇÛ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£