¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Ë½éÀïÀèÈ¯¤Îà½ÅÀÕáÇ¤¤»¤¿ÍýÍ³¡Ö¥¦¥Á¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡Ä¡×
¡¡¤¤¤¶²¼¹î¾å¤Ø¡½¡½¡£µð¿Í¤Ï£±£°Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££±£±Æü¤«¤éÆ±ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë²¼¹î¾å¤òµö¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤êµÕ½±¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£³°Ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤½¤·¤Æ´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿·â¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤Ë¤Ï£²¾¡¤¬É¬Í×¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ï£±£±Æü¤Î½éÀï¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï°Ë¿¥¤À¡×¤È¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ½éÀï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£º£µ¨¸åÈ¾¤«¤éÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ß¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³ºê¤Ï¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¦¥Á¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤¦Àè¿ØÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬ÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ïµß±ç¿Ø¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾µåÃÄ¤ÎÂÇÀþ¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ï»î¹ç¤ÎÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤È¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢½éÀï¤ÇÍê¤ß¤Î°Ë¿¥¤¬¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Íø¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¯¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¡£µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢°Ë¿¥¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢½éÀï¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£±¾¡¤Î½Å¤ß¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÁý¤¹Ã»´ü·èÀï¡£à²¼¹î¾åÆüËÜ°ìá¤òÀê¤¦½éÀï¤ò°¤Éôµð¿Í¤ÏÀ©¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£