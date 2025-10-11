ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が10日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。27位で出た勝みなみ（明治安田）が驚異の12バーディー、1ボギーでコースレコードとなる「61」をマーク。通算13アンダーの単独首位に立った。

衝撃的なバーディーラッシュだ。勝は出だし1番パー4で幸先よくスコアを伸ばすと、前半だけで6つのバーディーを奪う絶好調。後半10番パー4で3パットし、この日唯一のボギーを叩くが、16番から上がり3連続バーディーなど勢いは全く止まらなかった。

驚異の「61」で、6打差の27位から一気に首位浮上。2位のユン・イナ（韓国）に2打差をつけた。LPGA公式SNSでプレー映像が公開され、日本ファンも「ず〜っと調子良かったもんね そろそろあるんじゃない」「ビックリしました バーディーバーディーバーディーって感じ」「優勝待ってます！」「凄すぎ」などと仰天していた。

WOWOWのインタビューで勝は「フェアウェーに置くことが大事。ティーショットをフェアウェーにおいて、しっかりボールを見て、ピンを攻めていければ」と決勝ラウンドに向けて意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）