出席した吉田沙保里さんがインスタグラムで報告

K-1で3階級制覇を達成している格闘家・武尊の結婚披露宴に出席した豪華メンバーに反響が広がっている。夫妻とともに写った顔ぶれがファンの視線を奪った。

武尊は今年7月、俳優、タレントの川口葵との結婚を発表。インスタグラムで結婚披露宴の模様が公開され、夫妻2ショットや上半身裸にグローブと、試合さながらの格好で現れた場面などが投稿されている。

結婚披露宴にはレスリング女子フリースタイルで3つの五輪金メダルを獲得した吉田沙保里さんも出席。インスタグラムに「とても素敵な結婚式でした」とつづり、投稿の1枚には夫妻とともに写る豪華著名人たちの姿も。

サッカー元日本代表の小野伸ニさんや元バドミントン日本代表の潮田玲子さん、元バレーボール日本代表の狩野舞子さん、大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島さんなど錚々たる顔ぶれに、コメント欄には「すごいメンバー」「小野伸二も出席したんですね」「しかしすごいメンツだな」「うわすごい幸せいっぱいですね」といった声が寄せられていた。

武尊は2018年にK-1史上初の3階級制覇を達成。22年には「THE MATCH 2022」で那須川天心と東京ドームで対戦し、判定で敗れたものの大きな注目を集めた。今年11月16日には「ONE173」（有明アリーナ）に出場する。



