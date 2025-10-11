µð¿Í±þ±çÀÊ¤¬ºÇ¸åÎó¤Ë¡Ä£³£¶£°ÅÙ£Ä£å£Î£Á±þ±çÃÄ¤â°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡µð¿Í¤¬£Ä£å£Î£Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×Âè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤¬£±£±Æü¤«¤é²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×¤È·±¼¨¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤Ø¡¢¥¢¥²¥¢¥²¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¥¨¥ê¥¢¤Îº¸ÍãÀÊ¤¬£Ä£å£Î£Á±þ±çÀÊ¤È¤Ê¤ë´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡¢£Ã£ÓÃË¤Î½Ð¸½¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡À¡¤ó¤À¶õµ¤¤Î²£ÉÍ¤Ëµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤ÎÂçÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡££Ã£ÓÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ìî¼ê¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡£ºäËÜ¡¢¾®ÎÓ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é´ßÅÄ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Ãæ»³¤éÃæ·ø¼ã¼ê¤Þ¤ÇÁ´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×¤È·±¼¨¤·¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¡£»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ÆËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ïµð¿Í¤Î±þ±çÃÄ¤¬¿Ø¼è¤ëº¸ÍãÀÊ¤¬¡¢º££Ã£Ó¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£³°Ìî¤ÏÁ´¤Æ£Ä£å£Î£Á±þ±çÀÊ¤Ç¡¢µð¿Í±þ±çÀÊ¤Ï»°ÎÝÂ¦¾åÃÊ¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë»î¹ç¤ò¤Ç¤¤¿¤é¡£¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡££ÇÅÞ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡£³£¶£°ÅÙ¡¢ÀÄ°ì¿§¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤ÇºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀº¿ÀÌÌ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨¤ÏÀèÀ©¤¹¤ì¤Ð£´£µ¾¡£²£±ÇÔ¡¢£¶³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¤Î¹â¾¡Î¨¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ©ÅÀ¡¢½éÀï¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤ÈÀè¼êÉ¬¾¡¤ò·Ç¤²¤¿¡£½éÀï¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¥±¥¤¡£½é²ó¤ÎÉ½¤Î¹¶·â¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï½éÀï¤«¤é»³ºê¡¢¸Í¶¿¡¢²£Àî¤ÎÍ½Äê¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆóÎÝ¼éÈ÷¤È¹¶·âÌÌ¤È¤â¤ËÏ¯Êó¤Ç¡¢ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤á¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¸½Ìò»þÂå¤Î£°£¹Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë£Ã£ÓÃË¤Î½Ð¸½¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¡¢µå¾ì¤Î°ì¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ã£ÓÁ°Æü¸ø¼°²ñ¸«¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î»°±º´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½ÐÀÊ¡£¡ÖÅû¹á¤¯¤ó¤â¸åÈ¾¤¹¤´¤¯¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÒ¤âÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤¬ÂÇ¤Ä¤È²£ÉÍ¤¬¾è¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Îºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥ê¥â¡¼¥È½ÐÀÊ¡£¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ½ª£Ó¿Ê½Ð¤Ø·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÂÐ£Ä£å£Î£Á¤Ï£±£µ¾¡£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¡£Âç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î£²°Ì¤òºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤Æ£²º¹¤Î£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÃ¯¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÅêÆâÏ¢·¸¤ÇÆþÇ°¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌó£²»þ´Ö¡¢ºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡£¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿Êý¤¬Éé¤±¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡×¡£Åìµþ£Ä¤Ëµ¢¤ë¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÈÆÍÇË¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤Î½©¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¡£°¤Éôµð¿Í¤Î²¼¹î¾å¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼±þ±çÀÊ¡¡º¸ÍãÀÊ¤ËÀß¤±¤é¤ìµ¨Àá¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ê¤É¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¢¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Îµð¿Í¥Ó¥¸¥¿¡¼±þ±çÀÊ¤ÏÌó£±£·£µ£°ÀÊ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌó£¹£µ£°ÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¼ç¤Ë¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£º££Ã£Ó¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëº¸Íã¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼±þ±çÀÊ¤ÏÌó£±£±£°£°ÀÊ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤ë¤¬¡¢ÀÊ¿ô¤ÏÌó£±£µ£°Áý¤¨¤ë¡£