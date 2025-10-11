◆国際親善試合 日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同３７位のパラグアイに２―２で引き分けた。０―１の前半２６分に先発ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝が同点弾を決め、１―２の後半終了間際に途中交代したＭＦ上田綺世（あやせ、２７）＝フェイエノールト＝のヘディング弾で追いついた。小川のＡ代表１１試合目での通算１０得点到達は、８月に死去した釜本邦茂さんの１２試合を超えた。パラグアイとは通算５勝５分け２敗。日本は１４日に中３日で同６位のブラジルと東京・味の素スタジアムで顔を合わせる。

停滞ムードを、一振りで振り払った。北中米Ｗ杯のエースを狙うＦＷ小川が、ゴールをこじ開けた。前半２１分に失点し、劣勢だった同２６分。中盤でパスカットしたＭＦ佐野の縦パスを受けると、振り向きざまに右足で豪快なミドルシュート。ＧＫが左手で頭上にパンチングしたが、ボールの勢いが勝り、ゴールネットへと吸い込まれた。「正直入ったと思わなくて、自陣に帰ろうとしたら入っていた。（足を）振る判断ができたのが大きい」と振り返った。

これで代表通算１１試合目で１０得点。８月１０日に８１歳で死去した釜本邦茂さんが１０得点に乗せたのは１２試合目で、歴代最多７５得点の日本サッカー不世出のストライカーを更新する記録となった。磐田でプロデビュー時に当時の名波監督（現代表コーチ）からは「釜本さんのような選手になれる。釜本さんを見ているようだ」と言われてきた小川。試合前に釜本さんへの黙とうがささげられた特別な一戦で結果を残し「得点数を上回ったわけでもなく、まだ何者でもない。満足することなく前進したい」と、代表ストライカーの系譜を継いでいく決意を強くした。

チームにとっても価値ある得点だった。９月の米国遠征はメキシコ戦（０△０）、米国戦（０●２）でノーゴール。３戦連続で無得点＆勝利なしとなれば１９９９年のブラジル戦（０●２）、スコアレスドローだったベルギー戦、ペルー戦以来となる２６年ぶりの大失態となるところだった。終了間際のＦＷ上田の同点弾も含め「得点をストライカー２人で取れたっていうのは大きい」とうなずいた。

現在の代表１トップの最有力候補は上田だが、Ｗ杯アジア最終予選出場６戦でチーム最多タイ４得点の小川の高い得点能力も光るものがある。「いつも彼（上田）から動き出しの部分だったり学ばせてもらっているけど、まあ、負ける気はないので。自分が一番だと思って、これからもやっていければ」と小川。ゴールを奪い続け、代表エースの座を勝ち取る。（後藤 亮太）

◆小川 航基（おがわ・こうき）１９９７年８月８日、横浜市生まれ。２８歳。桐光学園高から２０１６年にＪ１磐田へ加入。１９年夏にＪ２水戸へ期限付き移籍、２２年から横浜ＦＣ入りし、同年２６得点でＪ２得点王と同ＭＶＰを獲得。２３年７月にオランダ１部のＮＥＣに期限付き移籍し、昨年７月に完全移籍。１９年１２月の東アジアＥ―１選手権・香港戦、ハットトリックで日本代表デビュー。利き足は右。１８６センチ、７８キロ。