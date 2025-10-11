西武・今井達也投手（２７）が１０日、ポスティングシステムを利用した米大リーグ移籍の希望を球団に伝えたと明かした。ベルーナＤでの秋季練習終了後に広池浩司球団本部長（５２）と交渉を行い、「一番いい時期が過ぎてからじゃ遅い。タイミングだけは逃したくない」と今オフの移籍を要望。球団は容認するかどうかを慎重に判断する方針だが、早ければ最速１６０キロの剛腕が来季から海を渡ることになる。

今井は夢への熱い思いを、はっきりと口にした。広池球団本部長と２人で話し合った後、代理人も交えて交渉。真っすぐ前を見て、声を張った。

「全盛期じゃないけど、一番いい時期がいつ始まっていつ終わるか分からない。過ぎてからじゃ遅い。この２、３年でチームの中心として戦えるようになってきているのも含め、ここ１、２年でチャレンジしてみたい。どこまで通用するのか（試したい）」

昨年中からメジャーへの憧れを球団側に伝えていたとも明かした。作新学院から１６年ドラフト１位で入団し、９年目の今季は２４登板で３年連続の２ケタ勝利となる１０勝（５敗）を挙げ、防御率１・９２。すでに敏腕代理人のスコット・ボラス氏（７２）が運営するボラス・コーポレーションと契約を締結しており、シーズン中には代理人側と球団が交渉の場を持ったという。

順調でも海外ＦＡ権の取得は２０２７年。今井は「今年、認めてもらえますか、みたいな感じです」とこの日の要望の内容を明かし、「去年、今年と個人的な数字で見たら、まあまあ納得いくようなシーズンを残せたと思ってますし、タイミングだけは逃したくない」と強調した。

交渉役の広池球団本部長は「あれだけのピッチャーなので、当然残ってほしいという部分はある」と来季も先発の柱として期待。「ポスティングしたいです、メジャーに行きたいですという思いは受け止めました。今日正式に受け取ったところなので、これからしっかりと精査します」と、慎重に検討する考えを明かした。

今井の西武入団年に投手コーチに就任し、成長を見守ってきた西口監督はエース流出の可能性に「そりゃ痛い。計算できるんだから」と頭を抱えたが、「１回しかない野球人生なので、夢をかなえてあげたい思いはある」と親心も口にした。西武では過去には松坂、菊池らがポスティングでメジャーに挑戦。米国内では総額２億ドル（約３００億円）規模の契約が見込めるとの報道もあり、移籍が実現すれば球団に多額の譲渡金が支払われることになる。ポスティング申請は１１月１日から。レオのエースの動向に注目が集まる。

◆今井に聞く

―球団側の反応は？

「今日話して今日で結果が出るってわけじゃない。球団も球団で話さなきゃいけないこともありますし、それをただ待つだけ」

―シーズン中には？

「代理人がシーズン中に１回話をしてくださって」

―今後の交渉は基本的には代理人と一緒に？

「もちろん代理人さんがいる時は一緒にですけど、僕と広池さん２人でもいろいろ話していけたら」

―今の気持ちは。

「人生１回しかないのでやれることやりたいし、いろんなチャレンジや挑戦をしていくことは好きなことなので、できる時に精いっぱいのことをやりたいという気持ち」

―どこを基準に話し合いを。

「一番は勝つためにやってる。このチームで勝ちたい、優勝したいと思えるチームでプレーできればベストだと思うし、そういうのがモチベーションにつながってくると思うのでそこが一番大事かな」

―去年より今年の方が強く希望を伝えられた？

「なかなか直接話す機会がなかったので、去年よりはしっかり話はできた」

◆ポスティングシステム ＮＰＢの選手が海外ＦＡ権取得前にＭＬＢに移籍する制度。所属する日本球団が容認した場合、ＮＰＢが球団からの申請を受理してＭＬＢに伝え、メジャー全３０球団に通知された翌日から交渉が可能。申請手続き期間は１１月１日から始まる。契約総額に応じてＭＬＢ球団から、所属の日本球団へ譲渡金が支払われる。２５歳未満の場合はマイナー契約しか結べず、契約金などの総額が制限される。