オリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、パ３位からの下克上日本一へ「攻めダルマ」宣言した。１１日に開幕するＣＳ第１ステージ（Ｓ）の日本ハム戦（エスコン）が第一関門。エスコンでの全体練習に参加し、静かに決意を明かした。

「優勝したわけでもないですし、挑戦できる立場なので。守らずに、攻めていければ」。２２、２３年に経験したＣＳは２試合で２勝、防御率１・６４。尊敬する山本由伸（ドジャース）からエースを受け継ぎ、初めての短期決戦だ。レギュラーシーズンは７勝３敗、防御率２・３９。「もう少しできたと思います」と意地を見せる舞台が近づいてきた。

初戦の先発は山下。九里へつないで連勝で突破し、宮城がソフトバンクに１勝のアドバンテージのある最終Ｓ初戦（１５日・みずほペイペイ）へ回ることが理想だ。岸田監督は仮に初戦を落としても、２戦目に宮城でタイに戻すローテも準備。最終Ｓ進出を懸けた３戦目を含め、重要局面を託されることに変わりはない。

この日は九里とともに、エスコンのブルペンで投球練習。計２４球、全球種を確認した。今季の日本ハム戦は５試合に登板し、敵地で３戦２勝。すべて６回以上を自責３以内のＱＳを記録しているが「強いチームの雰囲気だと思うし、のまれないようにしたい」と相性は別物と考えている。

オリックスとして第１Ｓは０８、１４年に出場し、２度とも日本ハムを相手に敗退している。「日本一も目指せるので、目指したい。僕が中心じゃなくてもいいので、勝ちたい。それだけです」。内に秘めた人一倍の闘志。エースも高ぶってきた。（長田 亨）