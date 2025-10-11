楽天・中島大輔外野手が来季のタイトル獲得を目標に掲げた。１年目の昨季は３７試合に出場して打率２割２分８厘、１本塁打、１０打点。今季は開幕１軍こそ逃したが４月１２日に１軍に昇格すると、中盤以降は１番に定着して１２４試合に出場した。２年目で初めて規定打席に到達して１２３安打を放ち、打率２割６分６厘、６本塁打、３１打点と昨季を上回る成績を残した。来季へ「もちろん１年間出続けてレギュラーで、というのはもちろんですけど、タイトルを取れるような選手を目指して頑張っていこうかなと思います」と力強く話した。

開幕１軍を逃したときは、１軍の試合が雨天中止になると「（振り替え試合は終盤になるため）１軍で活躍する試合が増えた、と思っていました」と貪欲だった中島。ブレイクを果たした今季を「去年より成長したところもあるし、まだまだ頑張らないといけないなと思うところもあった。（試合に）出れば出るほど課題は出てきますし、次の目標ができた」と振り返った。リーグ２０位の２割９分４厘に終わった出塁率の向上を課題に挙げ、「打率を上げること、バッティング面をもっともっと良くなりたい」。打撃でも守備でも、タイトルを獲得するほどの数字を残してさらにチームに貢献していく。