¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡¼2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥¹1ËÜ¤ÇÊø¤µ¤ì¤¿¡£0¡½0¤ÎÁ°È¾21Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¡£À¥¸Å¤ÈÅÏÊÕ¤Î´Ö¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤Æº¸Â¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï10»î¹ç3¼ºÅÀ¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤ÎÊÆ¹ñÀï¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢Â³¤Î2¼ºÅÀ¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê£¿ô¼ºÅÀ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼éÈ÷¤Ï¤â¤Ã¤È·ø¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÇ¶á3»î¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤ÆÃæÈ×¤ÇÁê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤ä¤é¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤ÆÊø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¿Ø·Á¤òÀ°¤¨¤Æ½³¤é¤»¤ë¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡DF¿Ø¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï½é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¿ô¤Ï3¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ15»î¹ç¤È·Ð¸³¤âÀõ¤¤¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤ÏÁ°²ó¤Î22Ç¯6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢WÇÕ³«Ëë¤ò8¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ÎÆîÊÆÀª¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤«¤Ã¤¿¡£3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÂçÎ¦¤Î¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£¼¡¤ÏÃæ3Æü¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£ÁáµÞ¤Ë¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î´í¸±À¤â¤Ï¤é¤à¡£