¾¾°æÂçÊå»á¡¡·ø¼é¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤«¤é¤Î2ÆÀÅÀÉ¾²Á¤â¡ÄÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ÈÃæ¤«¤é¤Î¹©É×¡É
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡¼2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¡Ú¾¾°æÂçÊå¡¡»ëÅÀ¡ÛÍ½ÁÛÄÌ¤ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î·ø¼é¤Ë¶ìÀï¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Â®¤¤¥¯¥í¥¹¤Ç¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¸«¤é¤ì¡¢¾åÅÄ¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ó¤À°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾®Àî¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¤«¤éÊø¤¹¹©É×¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â10Ç¯WÇÕ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢4¡½4¡½2¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ïµ¢¿Ø¤âÂ®¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¹¶¤á¤ë·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡DF¥é¥¤¥ó¤¬3Ëç¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢²ó¤¹»þ¤ËÅÄÃæ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ4Ëç¤Ë¤Ê¤ë½Å¿´¤¬½Å¤¤·Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Î¿Ø·Á¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÁá¤¯¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¡£Æþ¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£¾¡¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤Îµ¡²ñ¡£¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£WÇÕ¤ÇËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½MF¡Ë