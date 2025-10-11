

かつての京急の看板車両、旧600形の快速特急久里浜行き（撮影：南正時）

赤い電車で知られる京浜急行電鉄、通称京急は鉄道ファンに人気の高い私鉄だ。

京急はステンレス車両になっても赤い車体を守り続けるこだわりや、カーブの多い線路をすいすい走る姿、そして最高時速120kmで駆け抜けるスピード感など、マニアの心をくすぐる要素が多い。相互乗り入れする鉄道会社が多く、走る車両のバラエティが豊富なのも楽しみの1つだ。そんなところがファン受けするとともに、一般の沿線利用者にも愛着の強い人が多い鉄道でもある。

今回は、昭和・平成の「赤い電車」の名車たちを中心に、京急の懐かしの姿を振り返ってみたい。

「標準軌」のスピード感

京急の特徴の1つは、線路幅が関東地方では珍しい1435mmの標準軌である点だろう。これが高速運転やカーブ通過の安定感をもたらしているといえ、筆者はそのスムーズな走りに魅せられてきた。この線路幅は創業時と同じだが、現在に至るまでには紆余曲折を経ている。

京急の歴史は古く、その始まりは明治中期の1899年1月21日、関東地方では初、日本でも3番目の電車として現在の大師線の一部にあたる区間が「大師電気軌道」として開業したのにさかのぼる。開業直後に社名を「京浜電気鉄道」に改め、1904年に品川まで路線を延伸した。この際に東京都心乗り入れを考慮し、軌間を当時の市電（のちの都電）と同じ1372mmに変更した。

一方、横浜より南の逗子・浦賀方面の路線は1930年、標準軌の湘南電気鉄道によって開業した。京浜電鉄は現在の品川駅に乗り入れた1933年に再度標準軌に改軌し、品川から浦賀までの直通が可能になった。

筆者は昭和40年代から東京在住だが、渋谷が拠点だったこともあり関東の私鉄の中でも京急には当初、あまり縁がなかった。記憶している中で初めて乗ったのは昭和40年代半ば、当時写真を連載していた漫画雑誌の取材で、城ヶ島で行われた映画のロケの密着取材に行ったときだった。この時はあくまでグラビアページの撮影のためだったので、細かく記憶に残っているわけではないが、その次に日中に乗った際の印象は鮮烈だ。

乗ったのは当時の看板列車、旧600形の快速特急だったと記憶している。現在は品川―横浜間は高架になった区間も多いが、当時は線路際まで家々が立ち並ぶ中をかなりの高速で飛ばしていた。日ごろ乗っていた東急東横線や小田急線、西武線など狭軌の各線と比べて明らかにスピード感が違い、標準軌ならではであろうスカっとした走りに驚くとともにすっかり魅了された。



北品川付近を走る旧600形。窓の大きな軽快なデザインだった（撮影：南正時）

「2ドア」の名車たち

1970年代、京急のスター車両はなんといっても旧600形だった。快特用の車両としては現在の2100形の2世代前となる車両である。正面は2枚窓のいわゆる「湘南顔」だが、側面やドアも含めて全体に窓が大きく軽快なデザインのクロスシート車で、当時すでに3ドアや4ドアの通勤車両が主力となっていた関東私鉄には珍しいタイプの車両だった。

その後継車として1982年に登場したのが2000形だ。大きな前面窓と均整の取れた側面デザインが美しく、2ドアの電車が好きな筆者にとっては嬉しい新車の登場だった。車内は「集団見合い型」の固定クロスシートで座り心地もよく、特別料金不要の車両としてはかなりのハイグレードさを誇った。



1982年に快特用として登場した2000形（撮影：南正時）



桜が咲き乱れる日ノ出町付近を走る2000形（撮影：南正時）

この車両には個人的な思い出がある。筆者が監修した映画『ヨーロッパ特急』（1984年東宝・武田鉄矢主演・大原豊監督）のキャンペーンで、この映画のヒロイン役を務めた女性俳優が来日した際、当時最新の特急用車両だったという理由で、2000形を借り切ってイベントを行った。当然ながら筆者も同乗取材したのはいい思い出だ。

2000形は京急で初めて、両開き扉を採用した車両だったことも特筆される。それまでの車両は国鉄・私鉄の通勤車両で両開き扉が一般的になる中でも片開き扉にこだわっており、これが京急の特徴でもあった。

1998年に後継車の2100形が登場すると、2000形はロングシート車に改造され、ドアも2ドアから3ドアとなって一般の通勤車両として活躍を続けた。



2000形は後継車の2100形登場後、快特運用を譲りロングシートの3ドア車に改造されて活躍した（撮影：南正時）

「片開き扉」の名車たち

1978年に登場した800形は片開き扉、前照灯は正面の窓上に1灯と、それだけ聞けば昔ながらの車両のようだが斬新なスタイルで登場し、その顔つきと色から「ダルマ」と呼ばれた名車だった。



斬新なデザインで正面のイメージから「ダルマ」と呼ばれた800形。登場時は側面の窓回りが白い塗装だった（撮影：南正時）



800形は2000形の登場後、窓回りが白の塗装から従来車と同じ窓下に白帯を入れた塗装に変更された（撮影：南正時）

そして、かつての京急といえば旧1000形を抜きには語れないであろう。1960年に登場し、1978年までに356両が製造され、一時期の京急を代表する車両として普通列車から都営浅草線直通、12両編成の快特まで幅広く活躍した。片開き3ドアと大きな側面窓、赤い車体に白線を通したカラーリングもマッチした名車であった。2010年まで活躍し、筆者もさまざまな場所で撮影した車両である。



京急を代表する車両だった旧1000形（撮影：南正時）



旧1000形は2010年まで活躍した（撮影：南正時）

乗り入れ車両のバラエティ

車両の面では、乗り入れによるバラエティの豊富さも面白いところだ。とくに印象深いのは初代都営浅草線車両の5000形だが、現在も都営浅草線、京成電鉄、北総鉄道、そして千葉ニュータウン鉄道とさまざまな車両が乗り入れ、その面白さは変わっていない。



都営浅草線の初代車両、5000形が北品川付近を走る。種別と行き先は「急行・小岩」（撮影：南正時）



乗り入れ車両で最新型の京成電鉄3100形（撮影：南正時）

筆者にとって、京急は映画とのつながりが深い路線でもある。先に述べた通り、初めて乗ったのが映画撮影現場の取材のときだったこともあるが、京急でとくに好きな場所は品川のすぐ先、八ツ山橋とその周辺だ。

鉄道の撮影地としても名所であるここは、よく知られているとおり初代の『ゴジラ』（1954年東宝・本多猪四郎監督）で、ゴジラが東京に初上陸する場所だ。ゴジラは京急の鉄橋を破壊する。この作品では京急の電車は出てこないが、『シン・ゴジラ』（2016年東宝・庵野秀明総監督）では800形が登場する。庵野監督は筆者の『大百科シリーズ』の読者だったといい、鉄道シーンへのこだわりを語ってくれた。



1975年の八ツ山橋付近。道路橋はアーチ型のトラス橋だ（撮影：南正時）



2003年の八ツ山橋付近。道路橋の形は変わっている。走る車両は800形（撮影：南正時）

このすぐ近くの北品川周辺も映画の名シーンに登場している。日本映画の名作として知られる『幕末太陽傳』（1957年日活・ 川島雄三監督）はそのタイトルの通り幕末の品川宿が舞台だが、オープニングは撮影当時の北品川周辺が映し出され、それが江戸時代の風景とオーバーラップしていく。

変わりゆく景色、赤い電車のこれから

このような名作映画に登場した場所ということもあり、筆者はこの八ツ山橋・北品川周辺に思い入れがあり、ことあるごとにこの周辺を撮影してきた。



2019年の八ツ山橋付近。走る車両はステンレス車体の新1000形、山手線はE235系だ（撮影：南正時）

だが、その八ツ山橋周辺も大きく変わろうとしている。品川駅周辺の大規模な再開発に伴い、現在は高架の京急品川駅は地平駅に、北品川駅は高架化されることになっている。八ツ山橋のトラス橋もこれに合わせて架け替えとなる。長らく親しまれた風景も激変のときが来ている。

一方で「京急といえば赤い電車」のイメージはステンレス車両の現在も変わらず、豪快な走りは健在である。大きな変化を迎える中にあって、鉄道ファンだけでなく沿線利用者に親しまれる特徴の数々はこれからも守り続けてほしいものだ。



（南 正時 ： 鉄道写真家）