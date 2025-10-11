NY株式10日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　45677.47（-680.95　-1.47%）
ナスダック　　　22402.48（-622.15　-2.70%）
CME日経平均先物　46220（大証終比：-1400　-3.03%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9427.47（-81.93　-0.86%）
独DAX　 24241.46（-369.79　-1.50%）
仏CAC40　 7918.00（-123.36　-1.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.524（-0.068）
10年債　 　4.053（-0.085）
30年債　 　4.635（-0.086）
期待インフレ率　 　2.318（-0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.644（-0.059）
英　国　　4.675（-0.070）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.364（+0.015）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.91（-2.60　-4.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.60（+44.00　+1.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117293.50（-3882.02　-3.20%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1779万9289（-589097　-3.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ