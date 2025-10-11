ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６８０ドル安 シカゴ日経平均先物は４万６２２０円
NY株式10日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 45677.47（-680.95 -1.47%）
ナスダック 22402.48（-622.15 -2.70%）
CME日経平均先物 46220（大証終比：-1400 -3.03%）
欧州株式10日終値
英FT100 9427.47（-81.93 -0.86%）
独DAX 24241.46（-369.79 -1.50%）
仏CAC40 7918.00（-123.36 -1.53%）
米国債利回り
2年債 3.524（-0.068）
10年債 4.053（-0.085）
30年債 4.635（-0.086）
期待インフレ率 2.318（-0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.644（-0.059）
英 国 4.675（-0.070）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.364（+0.015）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.91（-2.60 -4.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4016.60（+44.00 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117293.50（-3882.02 -3.20%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1779万9289（-589097 -3.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
