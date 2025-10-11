松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）は2日目を迎える。注目は12Rだ。

初日特選の古性は勝負どころで追い上げるも7着。伸び盛りの岸田との初連係から軌道修正を図る。＜1＞＜5＞本線。怖いのは自力連係となった熊本勢。半田後位で脚ためる上田尭がどこまで古性に迫るかだ。両派の戦いが激化すれば、佐藤の捲り追い込みも届きそう。

＜1＞古性優作 弱かった。2日目は新車で走るつもり。岸田君へ。初連係です。

＜2＞佐藤一伸 突っ張られたので中団まで追い上げたら、内が開いたので行けるところまで行った。最後は体力が残ってなかった。自力自在で。

＜3＞上田尭弥 同県の半田君へ。初連係。

＜4＞大坪功一 熊本へ。

＜5＞岸田剛 任せてもらえたので自力で頑張る。

＜6＞吉田勇人 小林君の頑張りのおかげ。ケガ続きで流れが悪かったので、しっかり戻してから復帰したつもり。福島勢の後ろ。

＜7＞伊代野貴照 近畿ラインの3番手。

＜8＞半田誠 モガキ合いになったのでホームで行かなきゃいけないけど、脚が整わなかった。セッティングもまだ合ってない。自力。

＜9＞星野洋輝 小堀君は警戒されてましたね。自分もきつかったし調子はあまり良くない。佐藤さんへ。