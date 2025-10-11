ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目。「イイ値」担当の本間正則記者は山下夏鈴（28＝三重）に注目した。

昨年はセット交換が流行したが、最近はリング交換が、はやっているようだ。10日まで開催した蒲郡G1では5日目までに98本のリングが交換された。芦屋でも初日に5人がリング2本を交換。9Rで逃げを決めた山下もその1人だ。

「回転を下げるためにリングを換えてチルトを0からマイナスにした。足は全体的にいいと思う。バランスが取れているかな」

山下といえば姉弟子の高田ひかる同様、強烈な伸びで1着を量産するイメージだ。過去の2度のVは捲りでのものだった。

「エンジンの引きが悪くなって、伸びがつかない時の対処ができず…。普通にレースすることもできなくなって…」

スランプに陥ったが5月のとこなめレディースオールスターでトップレーサーからのアドバイスが心に刺さった。

「平高奈菜さんが調整面だったり、メンタルだったり、いろいろとアドバイスをくださった。調整をマイナーチェンジしたりして、やっと普通にレースできるようになってきた」

直近3節で10勝を挙げて復調急。好足を生かし白星を積み重ねる。

【本間の買い目】2Rは＜2＞から＜1＞＜3＞＜4＞の2、3着。11Rは＜5＞＝＜1＞、＜5＞＜6＞流し。