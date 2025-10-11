◇米女子ゴルフツアービュイックLPGA第2日（2025年10月10日 中国・上海 旗忠花園GC＝6703ヤード、パー72）

27位で出た勝みなみ（27＝明治安田）が、日米を通じて自己ベストとなる61をマークし大会記録を更新した。12バーディー、1ボギーの通算13アンダーで単独首位に躍り出た。日本勢は山下美夢有（24＝花王）が70の通算7アンダーで12位、竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が70の通算5アンダーで22位、馬場咲希（20＝サントリー）が70の通算3アンダーで37位につけている。

カップの口を強引にこじ開けた。最終18番。勝はピン上10メートルのバーディーパットを思い切って強めに打った。傾斜で加速したボールはカップの土手に当たって跳ねてからホールに吸い込まれた。「外れたら3パット確実くらいのパットが当たって入ってくれた。本当にラッキーでした」。強気の姿勢が好結果につながり笑顔で振り返った。

圧巻のプレーは1番で3メートルのチャンスをねじ込んでから始まった。続く2番で10メートルを沈め一気に波に乗る。10番で3パットして、リズムを崩しかけるが、すぐに12番で80センチのバーディーパットを沈めて盛り返し「ショットでつけたり、パットで決めたり。本当に全部、今日は制覇したのかなという日だった」とうなずいた。

前週のロッテ選手権では優勝争いを演じ、3位の好成績を収めた。その勢いを今週もキープ。好調の要因はショットの時の目線にある。「（時々）ボールを見ないで打ったりとか、基本的な部分を忘れることがあるのでスイングが悪くなったり、リズムが悪くなる。今日はボールを見ることだけを意識しました」と説明した。

2日目にトップに立つのは米ツアーでは初。「フェアウエーにボールを置くことが大事だと思うのでしっかりボールを見て、ピンを攻めていければと思います」。悲願の米ツアーVへ、ここから勢いを加速させる。