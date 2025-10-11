ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

絶好枠に構える浜野の47号機は初下ろしから苦戦していたエンジンだが、前検特訓の動きを見る限り悲観するほどではない。逃げ切りに期待した。

逆転候補はセンターから握る中村。こちらは2節連続優出機で評判は高かったが、そこまで目立つことはなかった。それでもしっかり合わせてくるだろう。板橋は2コースから鋭く差して突き抜けを狙う。西岡は展開を突いて連争いへ。

＜1＞浜野斗馬 下がることはなく普通です。ペラは大幅に叩いた。前回（9月）最終日は全部の足がすごく良かったので、そこに近づけたい。

＜2＞板橋侑我 もらったまま乗って行き足が重かった。直線はみんなと変わらないけどターンで当てた瞬間が鈍かった。

＜3＞中村泰平 期待していたけど、いい感じはなく、普通でした。エンジンは悪くないと思うのでペラを叩く。

＜4＞西岡顕心 ペラはそれなりに叩いて乗った感じは悪くなかった。班でも普通くらいだったけど、特徴もないのでペラは思い切って叩くつもり。

＜5＞中野希一 直線は少し良さそうな感じがあったし悪くない。ただ、ペラが特殊で乗りにくく、波を越える時に艇が暴れていた。

＜6＞石本裕武 全体にバランスが取れてターンもスムーズ。伸びで出ていくようなことはない。