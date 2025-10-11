ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

機力アップに成功した川野が絶好枠。インは11走連続2連対中で7連勝中となれば、ここも一目散に逃走態勢を築く。

2節連続V中の田口が俊敏差しから川野に急接近。当地得意の平山は機力も上々で一発に要注意。大滝も軽視はできない。

＜1＞川野芽唯 まずまずになってきて中堅より少しいい。エンジンは出足系の感じ。

＜2＞田口節子 足はよく分からなかった。全体的にです。ペラ調整をずっとやっていたんですけどね。

＜3＞大滝明日香 足は悪くはないけど、フワフワしていてトルクがある感じではなかった。もう少し出足や乗り心地を良くしたい。

＜4＞平山智加 足はまずまず。どこがというより全体的にですね。不安があった乗り心地やターンの感じもペラ調整で前検より上積みができたが、ターンの感じをもう少し良くしたい。

＜5＞中川りな 足自体は悪くなくて普通だけど出足が甘い。伸びに寄せているけど、その割に伸びていく感じではない。

＜6＞米丸乃絵 初日レース後にターン回りを求めてペラを叩き変えて、リングを交換。試運転では良くなっていると思う。