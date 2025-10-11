スポニチ

　ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関8th」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

　茅原のイン戦を信頼。スタートに集中して先マイに持ち込む。大峯は捲り、捲り差しで迫る。4カドの守田に、好素性機の小池は連食い込み十分。

　＜1＞茅原悠紀　もらったまま。出足型で回転を余している感じはあった。勉強も兼ねて、この方向で調整するつもり。

　＜2＞鈴木勝博　前の人のペラが特殊。少し叩いてターンの入り口はストレスがなくなったけど、出口がものすごく重い。現時点では20点くらい。早めに何とかしたい。

　＜3＞大峯豊　もらったまま。みんなと変わらないくらいだった。起こしも問題なかったし、気になるところはなかった。

　＜4＞守田俊介　乗りやすい感じがあったから足は悪くなさそう。カカリがいい。このまま行けそう。

　＜5＞中田元泰　新ペラになった。片面だけ少し叩いた。スリットでも下がらなかったし、思ったよりは良かった。

　＜6＞小池修平　少し重たいけど走り出したら悪くないかな。班では似た感じだけどターンは自分好み。ちゃんとつながっている。下関は相性がいい。