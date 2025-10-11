望海風斗&明日海りお、宝塚の同期でWキャスト実現に感慨「うるうるしちゃう」「すごく幸せだなと思いました」
俳優の望海風斗、明日海りお、古川雄大、井上芳雄が9日、都内で開催されたミュージカル『エリザベート』の初日前囲み取材に出席。Wキャストでタイトルロールであるエリザベートを演じる望海と明日海は、宝塚音楽学校の同期としてWキャスト共演が実現した喜びを語った。
【写真】シシィ＆トート、4人がそろい踏み
1996年に宝塚歌劇団により日本初演となったミュージカル『エリザベート』は、2000年の東宝版初演から観る者を魅了し続けてきた大ヒットミュージカル。3年ぶりとなる今回の公演で、東宝版初演から25周年を迎える。この日はトート役の古川雄大（全公演）、井上芳雄（東京公演）も出席していた。
望海は「お客様の温度というのをまだ本当に分かっていないので…初日をやってみてどんなものかっていうのは感じないと分からないんですけど（笑）。とにかく落ち着いて、一つ一つやっていこうと思っています」とコメント。明日海は「客席から見させていただくと、完璧な『エリザベート』の世界が仕上がりつつあって」としたうえで「調節と、あとは挑戦をまだまだ続けて。初日の舞台に向かっていきたいと思います」と意気込みを語った。
同期でのダブルキャスト共演について、望海は「音楽学校で、寮が同室だったんですよ。2人部屋で。最初に。入りたてのまだ初々しい頃の私たちを、今までで一番思い出す時間だったなって」と稽古期間を感慨深げに振り返り「（音楽学校に）夢を見て入ったときの自分たちの姿じゃないけど、気持ちをすごく思い出して。勝手に、さゆみ（明日海の愛称）ちゃんがやってるのを見てうるうるしちゃう自分がいたり、通し（稽古）が終わって戻ってきたら泣いてたり」と笑顔。
明日海は「どうしても、色々なものを背負って、立っている姿、演じている姿を見たら、もうたまらなくて」と頬を緩めて「一番近い場所で、分からないことを相談し合ったり、感想を言い合ったり。どうしたらいいんだって思うことは甘えさせてもらって教えてもらったりしながら。2人で過ごしている時間は、すごく幸せだなと思いました。これから公演が始まりますと、それぞれで。そこはちゃんと自立していかないといけないんだなって、いま急に寂しくなりました」と話していた。
ミュージカル『エリザベート』東京公演は、10月10日〜11月29日に東京・東急シアターオーブにて上演。
