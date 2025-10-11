きょうの市場は全体的にトランプ大統領の中国に関する発言で調整色を強めている中、円相場は急激に進んだ円安の巻き戻しが出ている。そのような中、ポンド円は一時２０２円台前半まで下落。



ポンドに関しては財政への不安が広がる中、市場は１１月下旬にリーブス財務相が提出する秋季予算案に注目している。エコノミストは、英政府は秋季予算案で示す可能性のある歳出削減策で、政治的な困難に直面する可能性があると指摘。政府の厳しい歳出計画と６月の歳出見直しでの困難な省庁間交渉を鑑みると、歳出削減の実行は困難が予想されるという。



GBP/JPY 202.56 USD/JPY 151.78 GBP/USD 1.3346



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

