アンゴラ村長“本名”明かす、芸人仲間で知ってる人は「ほぼいないと思います」

お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長（31歳）が、10月9日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”を明かした。



番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。アンゴラ村長の“本名候補”として、「稲葉里紗」「田中和恵」「佐藤歩実」「安藤洋子」「村田陽菜」の5つが用意される。



シソンヌ・長谷川忍は「芸人仲間で、本名知ってる人はいる？」と質問。アンゴラ村長は「いや…ほぼいないと思います」と答えたが、「でもちょっと本名でLINEやってて、長谷川さんともLINEしたことあるんで、わかってくれるかなって思ったんですけど」と話し、長谷川は「相当前じゃない？ あれ、だって。俺たぶんね、書き換えちゃった気がするな、わかんなくなっちゃうと思って」と、本名は思い出せないという。



また、本名を聞いた人からは「想像と違うって言われる」とのこと。さまざまなヒントをもとに、timelesz・菊池風磨、女優・山田杏奈、シソンヌ長谷川が導き出した答えは「稲葉里紗」とした。



しかし、正解は「佐藤歩実」。これに長谷川は「えええええ！？」「佐藤歩実さんかぁ…と驚きの声を上げた。