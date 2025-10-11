ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５２６ドル安 ナスダックは２．３％の大幅安
NY株式10日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 45831.74（-526.68 -1.14%）
ナスダック 22483.56（-541.07 -2.35%）
CME日経平均先物 46400（大証終比：-1220 -2.63%）
欧州株式10日終値
英FT100 9427.47（-81.93 -0.86%）
独DAX 24241.46（-369.79 -1.50%）
仏CAC40 7918.00（-123.36 -1.53%）
米国債利回り
2年債 3.518（-0.075）
10年債 4.048（-0.091）
30年債 4.636（-0.085）
期待インフレ率 2.323（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.644（-0.059）
英 国 4.675（-0.070）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.364（+0.015）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.82（-2.69 -4.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.60（+32.00 +0.81%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117717.56（-3457.96 -2.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1787万1880（-524987 -2.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45831.74（-526.68 -1.14%）
ナスダック 22483.56（-541.07 -2.35%）
CME日経平均先物 46400（大証終比：-1220 -2.63%）
欧州株式10日終値
英FT100 9427.47（-81.93 -0.86%）
独DAX 24241.46（-369.79 -1.50%）
仏CAC40 7918.00（-123.36 -1.53%）
米国債利回り
2年債 3.518（-0.075）
10年債 4.048（-0.091）
30年債 4.636（-0.085）
期待インフレ率 2.323（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.644（-0.059）
英 国 4.675（-0.070）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.364（+0.015）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.82（-2.69 -4.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.60（+32.00 +0.81%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117717.56（-3457.96 -2.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1787万1880（-524987 -2.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ