NY株式10日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　45831.74（-526.68　-1.14%）
ナスダック　　　22483.56（-541.07　-2.35%）
CME日経平均先物　46400（大証終比：-1220　-2.63%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9427.47（-81.93　-0.86%）
独DAX　 24241.46（-369.79　-1.50%）
仏CAC40　 7918.00（-123.36　-1.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.518（-0.075）
10年債　 　4.048（-0.091）
30年債　 　4.636（-0.085）
期待インフレ率　 　2.323（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.644（-0.059）
英　国　　4.675（-0.070）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.364（+0.015）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.82（-2.69　-4.37%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4004.60（+32.00　+0.81%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117717.56（-3457.96　-2.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1787万1880（-524987　-2.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ