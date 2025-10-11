終盤投入の藤田譲瑠チマ、“交代相手”佐野海舟からの刺激「唯一と言っていいほど対人で負けていなかった」
[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]
緊急投入で役目をまっとうした。日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)はパラグアイ戦の後半44分、MF佐野海舟との交代で途中出場。当初はMF望月ヘンリー海輝(町田)が送り込まれる準備をしていたが、交代選手が急遽藤田に変更となり、最後の追い上げを担った。
藤田の投入後は同時起用されたFW上田綺世がFW町野修斗と2トップのような関係性を保ち、その下にMF斉藤光毅とMF鎌田大地が構え、藤田はアンカーのような役割を担当。長身192cmの望月を入れたパワープレーの構想もあったようだが、藤田を入れることで布陣を押し上げ、強力な2トップを活かす意図があったとみられる。
結果的にこの作戦は成功した。後半アディショナルタイム4分、先発出場ながら走り抜いたMF伊東純也のクロスからFW上田綺世が同点のダイビングヘッド弾。藤田は「本当に時間が短くて、監督からも簡単に中に上げることをみんなに伝えてくれという指示を持って入った。自分はそんなに関わっていないけど最後に得点できてよかった」と喜びを語った。
また藤田個人にとってはチームが追い上げる展開のなか、ボランチでは珍しい試合途中からの出場。W杯本大会ではアクシデントも想定されるなか、貴重な経験も積んだ。「緊張感もすごく良かったと思うし、試合の流れ的にも難しい時間があった。本番は勝ち点1を拾っていくのもすごく大事なことだと思うので、チームとしてすごく良かった」と手応えを口にした。
また試合を通じてハイパフォーマンスを見せていた佐野からも、大いに刺激を受けていた。藤田は「今日の試合で言えば海舟くんはすごく目立っていたし、唯一と言っていいほど対人で負けていなかった選手だと思う。すぐ自分に習得できるかというと無理だけど、同じリーグでやっているのでそういうところは自分も上げていきたい」と決意を新たにし、14日のブラジル戦を見据えた。
(取材・文 竹内達也)
