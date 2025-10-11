パラグアイのエースFWサナブリアと激しいバトルを繰り広げた渡辺剛「正々堂々と戦ってきていた」
[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]
土壇場で追いついたとはいえ、1分け1敗に終わった9月のアメリカ遠征に続いて勝利を逃した。9月6日のメキシコ戦(△0-0)に続いて3バックの中央で先発した日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は「結果的に失点してしまったのは守備陣の責任。自分のところからも失点した」と、2失点という結果を受け止めた。
前半21分に1本の縦パスから先制を許すと、1-1の後半19分、日本の左サイドから上がってきたアーリークロスに対し、自分の目の前でMFディエゴ・ゴメス(ブライトン)に合わされ、ヘディングシュートを決められた。
パラグアイの1トップに入ったFWアントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)は強靭な体の強さと懐の深いポストプレーで起点となった。試合を通して激しく競り合い、何度となくバトル。南米特有のマリーシアなどを感じることもなく、「正々堂々と戦ってきていた」と振り返った渡辺は「いい経験になったけど、こういう試合で勝ち切れないのは悔しさもある」と唇を噛んだ。
今季、ベルギーのゲントからオランダのフェイエノールトに移籍した渡辺は、開幕から8試合連続でフル出場中。首位に立つチームの主軸として活躍する中、守備陣に負傷者が続出する代表でも着実に存在感を増している。
「ステップアップして高いレベルでやらないと代表に絡めないのは分かっていたし、代表で活躍するためにステップアップを望んでいた。ステップアップして試合に出続けられているのは理想の流れだけど、ここから代表に食い込んでいくには代表で結果を出さないといけない。まだまだ足りないかなと思う」。代表定着からレギュラー奪取へ。来年のW杯本大会も見据え、さらなる成長を誓った。
(取材・文 西山紘平)
