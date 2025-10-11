ひょっこりはん“本名”明かす、シソンヌ長谷川「たしかに知らない…」

お笑い芸人のひょっこりはん（38歳）が、10月9日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”を明かした。



番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。ひょっこりはんが登場すると、シソンヌ・長谷川忍は「たしかに知らない…」と腕組みをして考え込んでしまう。



“本名候補”として、「西田明彦」「神田卓」「兵動春樹」「宮下聡」「渡辺俊介」の5つが用意され、「本名はどれでしょう？」と聞かれたtimelesz・菊池風磨、女優・山田杏奈、シソンヌ長谷川は、いろいろと考察しながら、最終的に「宮下聡」と回答。



正解は「宮下聡」、見事に大当たりで、スタジオは「名は体を表す」と大盛り上がりとなった。