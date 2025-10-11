女優の夏川結衣（57歳）が、10月9日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。7度目の共演を果たした俳優・阿部寛（61歳）の魅力について語った。



夏川はこの日、映画「俺ではない炎上」の宣伝を兼ねて、阿部と共に同番組のインタビューに対応。阿部の魅力について聞かれると、夏川は「阿部さんとは7回ご一緒していても、印象が変わらない」と語る。



そして「現場で阿部さんがお芝居されるとき、もちろん私たちは本読んで、いろいろ考えて持ち込んで来るんですけど、現場の美術さんとかが用意してくださるものを見て、そこでまたひらめいて、いろんなことを私たちに見せてくださるんで、ご一緒してて、私にはないお仕事のアプローチの仕方（だと思う）」と語った。