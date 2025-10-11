ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５９３ドル安 ナスダックは２．５％の大幅安
NY株式10日（NY時間13:19）（日本時間02:19）
ダウ平均 45764.75（-593.67 -1.28%）
ナスダック 22439.17（-585.46 -2.54%）
CME日経平均先物 46390（大証終比：-1230 -2.65%）
欧州株式10日終値
英FT100 9427.47（-81.93 -0.86%）
独DAX 24241.46（-369.79 -1.50%）
仏CAC40 7918.00（-123.36 -1.53%）
米国債利回り
2年債 3.520（-0.073）
10年債 4.053（-0.085）
30年債 4.646（-0.076）
期待インフレ率 2.331（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.644（-0.059）
英 国 4.675（-0.070）
カナダ 3.166（-0.037）
豪 州 4.364（+0.015）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.91（-2.60 -4.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3990.60（+18.00 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝118096.19（-3079.33 -2.54%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1792万2278（-467319 -2.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
