「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）の第４戦が行われ、ドジャースは延長十一回、２−１でフィリーズにサヨナラ勝ちし、３勝１敗として２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。八回から登板した佐々木朗希投手（２３）が３回を無安打無失点に抑える完全投球。勝利への流れを呼び込んだ。大谷翔平投手（３１）は４打数無安打だった。カブスは６−０でブルワーズに勝ち、２勝２敗となった。佐々木との主な一問一答は以下の通り。

−自信を取り戻したか

「ストレートの強さとスピードとコントロールが自分の中でいいラインができたので、ゾーンで勝負できるようになった。その分、変化球もより生きていく感じがあるので、それがゾーンで勝負できる要因かなと思う」

−日米の短期決戦の違いは。

「日本はリーグ優勝が重要視される。アメリカではポストシーズンでワールドチャンピオンになることが重要視されているので、そこの違いは感じていた。（シーズンで）全然貢献できなかった分、チームに貢献したいと思っていた。そういった意味では少しだが、貢献できて良かった」

−投げている感覚は。

「緊張感は登板ごとに最初より減っているので、いい緊張感の中で投げられている」

−シャンパンファイトで「ロウキに乾杯！」と。

「個人としては来年につながる何かを（つかみたい）。あのまま（故障で）終わるより、ポストシーズンでいろいろ経験して、という思いがあった。チームのために今は働けているので良かった」