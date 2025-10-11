「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）の第４戦が行われ、ドジャースは延長十一回、２−１でフィリーズにサヨナラ勝ちし、３勝１敗として２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。八回から登板した佐々木朗希投手（２３）が３回を無安打無失点に抑える完全投球。勝利への流れを呼び込んだ。大谷翔平投手（３１）は４打数無安打だった。カブスは６−０でブルワーズに勝ち、２勝２敗となった。

今季３度目のシャンパンファイトで美酒を浴びた大谷は「何度やってもうれしい」と笑顔がはじけた。劇的なサヨナラ勝ちでの地区シリーズ突破。表情は終始、晴れやかだった。

この日も２三振を含む４打数無安打。１点を追う七回２死二、三塁では申告敬遠で勝負を避けられた。４試合で計１８打数１安打、打率・０５６。サンチェス、ルサルドら好左腕との対戦に苦しみ、「左打者には思い通りにいかない打席だった」と悔しさをにじませた。

投げては第１戦で６回３失点と踏ん張り、勝利投手に。「相手も失点も少なかった。ポストシーズンらしい戦いだったと思います」。激戦を勝ち抜けたことが何よりうれしい。快投を演じた朗希にも「本当に素晴らしかった。見ていて頼もしかった」と賛辞を贈った。

「きょうは一生懸命やった分だけ喜んで、明日から切り替えて集中したい」。リーグ優勝決定シリーズは快打を連発し、チームを勝利に導きたい。