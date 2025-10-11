「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）の第４戦が行われ、ドジャースは延長十一回、２−１でフィリーズにサヨナラ勝ちし、３勝１敗として２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。八回から登板した佐々木朗希投手（２３）が３回を無安打無失点に抑える完全投球。勝利への流れを呼び込んだ。大谷翔平投手（３１）は４打数無安打だった。カブスは６−０でブルワーズに勝ち、２勝２敗となった。

青と白に染まった本拠地にスタンディングオベーションが巻き起こった。感無量の表情でベンチから飛び出したロバーツ監督から強く抱きしめられた。チームをサヨナラ勝利に導いた圧巻の３６球。「３イニングを抑えられてよかったな、とほっとした気持ちです」。文字通り、守護神と化した２３歳が表情を緩めた。

六回まで両軍無得点の投手戦。投球練習を始めたのは、七回裏にベッツの押し出し四球で同点になった直後だ。

「試合前にきょうは２イニングあるかもしれないと言われていた。最初に（左の）バンダが準備をしていて、イニング（八回）途中で呼ばれるかと思った。そしたら結構、急に…」

八回頭からのスクランブル発進。しかも迎えた相手は本塁打と打線の２冠、左打ちのシュワバーだ。「なんとかすぐにスイッチを入れて、試合に挑めた」。ワンボールからド真ん中の１５９キロ直球で右飛に打ち取ると、続くＭＶＰ２回のハーパーをスプリットで三飛。４番ボームはこの日最速１６２キロで二ゴロに仕留めた。

わずか８球でメジャー屈指の中軸を手玉に取ると、九回も１０球で３人を料理。救援６登板目で初となる回またぎをあっさりクリアすると、指揮官から“追加オーダー”が入った。

超異例の３イニング目。「体調はよかったですし、特に疲れもなかった」。延長十回も空振り三振を含む三者凡退に封じる快投を披露。指揮官は「私の記憶の中でも屈指のリリーフ登板だった」と絶賛した。

５月に右肩痛で約４カ月半の長期離脱。９月末、レギュラーシーズン最終週にリリーフとして復帰した。ここまで６登板連続無失点。「技術的なところで信頼できるものが今はある」と言い切り、「徐々に自分らしく投げられていることに喜びを感じます」と話す。

試合後の祝勝会。あいさつに立ったロバーツ監督は「まず最初に、ロウキを称賛しよう」と切り出すと、選手たちの間から「ロウキに乾杯だ！」との声が上がった。

「自分のできることでチームに貢献したいと思っていた。今は少しですけど、貢献できて良かったなと思っています」

チームが連覇に向けて大きな関門を突破した。新守護神がこれからもその剛腕で無双し続ける。