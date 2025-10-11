Æü·Ð225ÀèÊª¡§11Æü2»þ¡á1190±ß°Â¡¢4Ëü6430±ß
¡¡11Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1190±ß°Â¤Î4Ëü6430±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8088.8±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1658.8±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü4593Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3113.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ60.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï84.09¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46430¡¡¡¡¡¡¡¡ -1190¡¡¡¡¡¡ 24593
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46425¡¡¡¡¡¡¡¡ -1195¡¡¡¡¡¡334483
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3113.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -60.5¡¡¡¡¡¡ 25862
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28115¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-480¡¡¡¡¡¡¡¡3076
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 716¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡¡¡2007
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1910.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3113.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ60.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï84.09¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46430¡¡¡¡¡¡¡¡ -1190¡¡¡¡¡¡ 24593
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46425¡¡¡¡¡¡¡¡ -1195¡¡¡¡¡¡334483
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3113.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -60.5¡¡¡¡¡¡ 25862
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28115¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-480¡¡¡¡¡¡¡¡3076
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 716¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡¡¡2007
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1910.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹