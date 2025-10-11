¤Ê¤¼C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡©¡¡40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥®¥é¥®¥é¤Ê¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍâÄ«¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2026WÇÕ»²Àï¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£
2026WÇÕ½Ð¾ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»1000¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÂæ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£¤Ê¤¼¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦°Û¾ï¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¼ã¤¤º¢¤ÈÆ±¤¸Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë½Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¡ÊÂåÉ½¤Ç¡Ë200»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Ê¤ª¡¢º£¤âÌÏÈÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï±Ê±ó¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡×¡Ê¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
ÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢WÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£2026WÇÕ¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£