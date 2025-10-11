¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥¸¥À¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡©¡¡¸µÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¡Ö¥¸¥À¥ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÅÁÀâÅªÃÏ°Ì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡×
2018WÇÕ¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â³¤¯2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¸«»ö¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤À26ºÐ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½¤Ç¤Ï92Àï52¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏFW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¤Ç57¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÈ´¤¯¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£
WÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð°µ´¬¤ÎÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤«¤é¥¸¥À¥ó°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¥¸¥À¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤â¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¤Ç¤â¥¸¥À¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ë¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£º£¤Ê¤ª¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢º£¸å½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¸åÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤¬¥¸¥À¥ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÅÁÀâÅªÃÏ°Ì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¡ØFoot365¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥À¥ó¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¿ô»ú¤ÏÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ì¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
La MasterClass de #Zidane face au Brésil— Coupe du Monde de la FIFA(@fifaworldcup_fr) April 3, 2020
Revivez intégralement#WorldCup 2006
RDV à 20h00 CEST ce soirhttps://t.co/tyGdsG5eZX#WorldCupAtHome | @equipedefrance pic.twitter.com/ZXvxyFpAZl
The most gifted footballer of his generation...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 23, 2021
Happy birthday, Champions League icon Zinédine Zidane!#HBD | #UCL pic.twitter.com/AHWhB0EIxX