¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¸¥À¥ó photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

2018WÇÕ¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â³¤¯2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¸«»ö¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£

¤Þ¤À26ºÐ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½¤Ç¤Ï92Àï52¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµ­Ï¿¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏFW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¤Ç57¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÈ´¤¯¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£

WÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµ­Ï¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð°µ´¬¤ÎÂåÉ½¥­¥ã¥ê¥¢¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£

¤½¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥Ö¥ê¥ë¡¦¥·¥»¤À¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÂåÉ½¥­¥ã¥ê¥¢¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤¬¡¢¥¸¥À¥ó¤Ï¿ô»ú¤Ç¤ÏÉ½¤ï¤»¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÀäÂÐÅª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤«¤é¥¸¥À¥ó°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¥¸¥À¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤â¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¤Ç¤â¥¸¥À¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ë¹­¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£º£¤Ê¤ª¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢º£¸å½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¸åÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤¬¥¸¥À¥ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÅÁÀâÅªÃÏ°Ì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¡ØFoot365¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥À¥ó¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¿ô»ú¤ÏÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ì¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£