¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿Ê©ÂåÉ½Æþ¤ê¤ÎÌ´¡¡C¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç·ë²Ì½Ð¤¹¥Þ¥Æ¥¿¤¬ÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÖÌ´¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¾Ð¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¤¤¿¡×
¼çÎÏFW¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿FW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬º£·î¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Æ¥¿¤Ï28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀAÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤À¤±¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎAÂåÉ½¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÇÄÌ»»164Àï50¥´¡¼¥ë¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¾·½¸¤âÂÅÅö¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ø¤ÎÌ´¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¾Ð¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¥Ñ¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È¤Í¡£¤Ç¤â¡Ø¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤À¤±¤µ¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤À¡×¡Ê¡ØL¡ÇEquipe¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹²ÃÆþ¤«¤é4Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£º£·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÇÀµ¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÏÂåÉ½¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£