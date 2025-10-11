¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¡õ¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡È²¦ÍÍ¡É¥Ú¥ì¤ÎÀ¸ÃÂ85¼þÇ¯¤òÁ°½Ë¤¤
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCBF¡Ë¤Ï10Æü¡¢Æ±Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Îº¸Âµ¤Ëº£·î23Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¡È²¦ÍÍ¡É¥Ú¥ì¤ÎÀ¸ÃÂ85¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ°µ¾¡¤·¡¢²¦¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡1940Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ú¥ì»á¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë15ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Íâ57Ç¯¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»4ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÆâ¤Î3Âç²ñ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£1977Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£2022Ç¯12·î¤ËÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ë¤è¤ê82ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥í¥É¥ê¥´¤é¡¢¼«Ëý¤Î¹¶·â¿Ø¤¬ÌöÆ°¤·¡¢²¦¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ïº£¸å¡¢14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï19»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ú¥ì¤ÎÀ¸ÃÂ85¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥Ð¥Ã¥¸
