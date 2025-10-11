º´Ìî³¤½®¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´¶ÌÃ¼õ¤±¤¿Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÖÍ£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÂÐ¿Í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î89Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ØÃæ¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÏÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº´Ìî¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î±¿Æ°ÎÌ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£º´Ìî¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¤¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÆ£ÅÄ¤Ï¡Ö³¤½®¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢ÂÐ¿Í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤È¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ£ÅÄ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Öº£Æü¤Ï¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤¯¡¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦»î¹ç¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¡¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
