¹¶·âÌÌ¤ÎÄäÂÚÂÇÇË¤Ø¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ­¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡© Æ²°ÂÎ§¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¡Ø¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢78Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò½ª¤¨¡¢9·î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÄäÂÚ´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤âÁê¼ê¤Î·ø¼é¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ²°Â¤â¡ÖÁÈ¿¥Åª¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄäÂÚ¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¹¶·âÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂÇ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼«¿È¤Ø¤Î¡Ö²ù¤·¤µ¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ö¿§¡¹¤ÊÀï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÈ¿¥ÂÐÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö3¿ÍÌÜ¤¬Íí¤ó¤À¹¶·â¡×¤ä¡Ö¸Ä¤ÎÂÇ³«ÎÏ¡×¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬¤Ò¤é¤á¤­¤Ç½Ð¤¹¤â¤Î¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸Î¤Ë¡Ö¼«Í³¤µ¤È¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¼¡¤ä¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ì¤ë¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¼¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¡È¼«Í³¤µ¡É¤ä¡È½ÀÆð¤µ¡É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡µ¬Î§¤ÈËÛÊü¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆ±Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Áê¼ê¤Ë5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ°µ¾¡¡£Ãæ3Æü¤Ç·Þ¤¨¤ë²¦¹ñ¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«--¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ï14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢19:30¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£


