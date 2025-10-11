¡ÖÊø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×ÅÄÃæÊË¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»ýÏÀ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢5Ê¬¸å¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥Éµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî³¤½®¤ÈÃæÈ×¤Î3ÎóÌÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡ÊÆ²°Â¡ËÎ§¤ä¡ÊÆîÌî¡ËÂó¼Â·¯¤ËÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê½Ä¥Ñ¥¹¤ò¡ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡Ê¾®Àî¡Ë¹Ò´ð·¯¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¶·â»þ¤Ë²ÝÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Ë¥¢¥¾¡¼¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿²ó¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÊø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤«¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÇ¶á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£1¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬Íî¤Á¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£64Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ë¶É¤¢¤ì¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
