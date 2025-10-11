¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¡É¡¡26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸øÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä
26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤Ç¤¹¡£
¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ë¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï10Æü¸á¸å¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£Å´É×¤ÇÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡×
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÉÔµºÜ»ö°Æ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤ÆÀ¿¤ËÉÔ½¼Ê¬¤Ê²óÅú¡×¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤«¤éÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤Î¸øÌÀÅÞ°Æ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤«¤é¡ÖÅÞÆâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¨µÄ¤Î·ÑÂ³¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤â¤¹¤Ù¤¯¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½µÌÀ¤±¤Î14Æü¸á¸å¤ËÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢Á´µÄ°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£