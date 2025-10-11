3Ï¢µÙ¤òÄ¾·â ÂæÉ÷23¹æ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ËÀÜ¶á¡Äº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡© ÅÝ¤ì¤¿ÅÅÃì¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À²°º¬ ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤òºÆ¤ÓÄ¾·â¤ª¤½¤ì¡Únews23¡Û
3Ï¢µÙ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¡Ê8Æü¡Ë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¡Ê11Æü¡Ë°ìÆü¤«¤±¤Æ¿ÊÏ©¤òÅì´ó¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤ò¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð
¡ÖÈ¬¾æÅç¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ãæ¤Û¤É¤Þ¤ÇÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂæÉ÷22¹æ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Åìµþ¡¦È¬¾æÅç¡£ÅÅÃì¤ÏÅÝ¤ì¡Ä²È²°¤Î²°º¬¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð
¡ÖÈ¬¾æÅç¤Ç¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ÇÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÅÅÀþ¤ÎÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
10Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¤ÇÅçÆâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½4150¸®¤¬ÄäÅÅ¡£ÃÇ¿å¤â¹ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÅç ½»¿Í
¡Ö¤Þ¤À¿å¤â»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢ÀöÂõ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ï¤ä¤ÇÄ¾¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï¡×
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ¬¾æÅç¤òºÆ¤ÓÄ¾·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÂæÉ÷23¹æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î3Ï¢µÙÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ò¿Ê¤ß¡¢ÆüÍË¡Ê12Æü¡Ë¤«¤é·îÍË¡Ê13Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶á¡£È¬¾æÅç¤Ê¤É¤ËºÆ¤ÓÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅçÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇµÙ¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÉÊÇö¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¾¦Å¹ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡ÃæÂ¼Éð¤µ¤ó
¡Ö¤ªÃã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀÆüÇä¤ëÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµÙ¤à¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
È¬¾æÅç ½»¿Í
¡Ö¡ÊÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ËÉ¹¡£¿å¤¬¤É¤³¤Ë¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÏ¤±¤¿¤é»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡×
ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£
ËþÅ·Ë¾ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡Æ£ÅÄ¼£¼ù¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¡Ê¿å¤¬¡Ë½Ð¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡×
²°º¬¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÅ·Ë¾ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡Æ£ÅÄ¼£¼ù¤µ¤ó
¡Ö·îÍËÆü¤Ë¤â¤¦°ì²ó¡¢ÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¡£½¸¤á¤Æ¤â¤Þ¤¿Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤³¤Î¾ì½ê¡¢º£¡¢¥Í¥Ã¥È¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡×
