¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È¶¦Æ±¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¤¬£±£°Æü¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö´û¤Ë¡¢ÊóÆ»Åù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Åù¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é´Ø·¸¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£