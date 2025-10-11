£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£µ£±¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â£±¡¥£¹¡ó¤ÎÂçÉý°Â
NY³ô¼°10Æü¡ÊNY»þ´Ö12:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:05¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45807.13¡Ê-551.29¡¡-1.19%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22575.14¡Ê-449.49¡¡-1.95%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46815¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-805¡¡-1.72%¡Ë
²¤½£³ô¼°10ÆüGMT16:05
±ÑFT100¡¡ 9427.47¡Ê-81.93¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24241.46¡Ê-369.79¡¡-1.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7918.00¡Ê-123.36¡¡-1.53%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.533¡Ê-0.060¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.065¡Ê-0.074¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.658¡Ê-0.063¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.332¡Ê-0.024¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.644¡Ê-0.059¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.675¡Ê-0.070¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.186¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.364¡Ê+0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.680¡Ê-0.010¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.80¡Ê-2.71¡¡-4.41%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4018.60¡Ê+46.00¡¡+1.16%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á118929.81¡Ê-2245.71¡¡-1.85%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1806Ëü7817¡Ê-341168¡¡-1.85%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45807.13¡Ê-551.29¡¡-1.19%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22575.14¡Ê-449.49¡¡-1.95%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46815¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-805¡¡-1.72%¡Ë
²¤½£³ô¼°10ÆüGMT16:05
±ÑFT100¡¡ 9427.47¡Ê-81.93¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24241.46¡Ê-369.79¡¡-1.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7918.00¡Ê-123.36¡¡-1.53%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.533¡Ê-0.060¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.065¡Ê-0.074¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.658¡Ê-0.063¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.332¡Ê-0.024¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.644¡Ê-0.059¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.675¡Ê-0.070¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.186¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.364¡Ê+0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.680¡Ê-0.010¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.80¡Ê-2.71¡¡-4.41%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4018.60¡Ê+46.00¡¡+1.16%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á118929.81¡Ê-2245.71¡¡-1.85%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1806Ëü7817¡Ê-341168¡¡-1.85%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì