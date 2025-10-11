¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡¡¥È¥é¥ó¥×È¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°10Æü¡ÊNY»þ´Ö12:17¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:17¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45811.91¡Ê-546.51¡¡-1.18%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22546.67¡Ê-477.96¡¡-2.08%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46805¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-815¡¡-1.75%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µÆüÂçÉý¤ËÂ³Íî¡£²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£¶£°£°¥É¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤âµÞÍî¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç½¬¼çÀÊ¤È²ñ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢£Á£É´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¹â¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¾åÃÍ´üÂÔ¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢³ô²Á»Ø¿ô¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤â¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Íè½µ¤«¤é¤Î·è»»È¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜÆü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Ï£±£°ÆüÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£Á°Æü¤ËÊÆ¾å±¡¤Ï¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò¤á¤°¤ë£²¤Ä¤ÎÂÐÎ©Ë¡°Æ¤ò£·²óÌÜ¤ÎºÎ·è¤Ç¤â²Ä·è¤Ç¤¤º¡¢ÊÄº¿¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÈÌ±¼çÅÞ¤Î¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¡£ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Î·ÐºÑÅý·×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏºàÎÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï»ë³¦ÉÔÎÉ¤ÎÃæ¤Ç»Ô¾ì¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£»Ô¾ì¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡ãDAL¡ä¤È¥Ú¥×¥·¥³¡ãPEP¡ä¤¬£·－£¹·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢¾ÃÈñ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹ÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íè½µ¤ÏÂç¼ê¶ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£·－£¹·î´ü¤Î·è»»¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤¯¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤Î¹ÔÊý¤âÄÏ¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢·è»»¤Ë´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÊÆÏ«Æ¯Åý·×¶É¡Ê£Â£Ó£Ì¡Ë¤Ï£¹·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ò£±£°·î£²£´Æü¤Î¸áÁ°£¸»þÈ¾¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±»þÈ¾¡Ë¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸ー¥ó¥º¤Î¥êー¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥¹¡ãLEVI¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£¹¥·è»»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ô²Á¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¡£¥·¥ó£Ã£Æ£Ï¤Ï¡Ö£¶－£¸·î´ü¤ËÆþ¤ê¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ãESTC¡ä¤¬¾å¾º¡££²£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²¥«·î¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£µ²¯¥É¥ë¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈîÎÁ¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¡ãMOS¡ä¤¬²¼Íî¡£Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Î¥ê¥ó»À±ö¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Æ±¼Ò¤ÎÁÛÄê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¹©¾ì¤Ç¤Îµ¡³£Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤ª¤è¤ÓÊÌ¹©¾ì¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ÎÃæÃÇ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Î¥æ¥µ¥Ê¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ãUSNA¡ä¤¬»ÃÄê·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡££±³ôÂ»±×¤¬£°¡¥£³£¶¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÌó£²¡¥£±£´²¯¥É¥ë¡£±Ä¶ÈÍø±×¤âÂçÉý¤Ê¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸þ¤±¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î£Ó£×£Ë¡ãSWKH¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ãRWAY¡ä¤¬Æ±¼Ò¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹(£Ì£Î£Ç)¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡ãVG¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£±Ñ£Â£Ð¤È¤Î£Ì£Î£Ç²ßÊª¤ÎÈÎÇä¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿¡£
¥êー¥Ð¥¤¥¹¡ãLEVI¡ä¡¡21.65¡Ê-2.89¡¡-11.76%¡Ë
¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ãESTC¡ä¡¡86.63¡Ê+5.08¡¡+6.23%¡Ë
¥â¥¶¥¤¥¯¡ãMOS¡ä¡¡30.64¡Ê-2.80¡¡-8.37%¡Ë
¥æ¥µ¥Ê¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãUSNA¡ä¡¡20.79¡Ê-5.45¡¡-20.77%¡Ë
£Ó£×£Ë¡ãSWKH¡ä¡¡16.81¡Ê+2.41¡¡+16.74%¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡ãVG¡ä¡¡10.04¡Ê-2.54¡¡-20.19%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡248.58¡Ê-5.46¡¡-2.15%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡516.01¡Ê-6.39¡¡-1.22%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡220.56¡Ê-7.18¡¡-3.15%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡239.23¡Ê-2.99¡¡-1.23%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡238.43¡Ê-3.10¡¡-1.28%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡422.09¡Ê-13.45¡¡-3.09%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡189.67¡Ê-2.90¡¡-1.51%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡715.88¡Ê-17.63¡¡-2.40%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡220.37¡Ê-12.52¡¡-5.38%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡846.35¡Ê-9.00¡¡-1.05%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
