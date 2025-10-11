³øËÜË®ÌÐ»á¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë»Ë¾åºÇÂ®2¥±¥¿ÆÀÅÀÅþÃ£¤â¾®Àî¹Ò´ð¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤âÆÀÅÀ¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¹ë²÷¤Ê°ì·â¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡£1¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤Î±¦Â¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¥´¡¼¥ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MFº´Ìî³¤½®¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£Ìµ²óÅ¾¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¾å¤ËÉâ¤¤¢¤¬¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼êGK¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¤¤Ä¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤«¼Á¡×¡£
¡¡·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊ§¤¦Àé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¡¢¤ä¤äµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë°ÌÃÖ¤«¤éÌÂ¤ï¤º¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë°ÌÃÖ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥Ã¤È½Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥¬¥Ã¤ÈÁ°¤ËÍè¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼«¤é¤¦¤Ê¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÇÁá¤¤È½ÃÇ¤ÏÌ¾ÇÈ¹À¥³¡¼¥Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¶¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÇÈ¤µ¤ó¤«¤é¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¿¶¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤Ç¤¤¿¡×¡£¾®Àî¤¬¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿16Ç¯Åö»þ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ì¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¡£²¸»Õ¤Î¶µ¤¨¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤âÁ°È¾5Ê¬¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤Ë°ËÅì¤Î±¦CK¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤À¤ó¤À¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£(°ËÅì)½ãÌé¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¡¡
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Þ¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£(Áê¼ê)DF¤ÎÆÃÄ§¤ä¥¯¥í¥µ¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÊ£¿ôÆÀÅÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ïº£¸å¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎÆÀÅÀ¤ÇAÂåÉ½¤Ç¤ÎÄÌ»»¥´¡¼¥ë¤ò2¥±¥¿¤Î10ÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¡£½Ð¾ì11»î¹ç¤Ç¤Î10ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¸Î¡¦³øËÜË®ÌÐ»á¤¬1966Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î2¥±¥¿ÆÀÅÀÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â³øËÜ»á¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ç¤Î¿·µÏ¿Ã£À®¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¶Í¸÷³Ø±à¤«¤éÈØÅÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÅö»þ¤ÎÌ¾ÇÈ´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤ªÁ°¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£³øËÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤âÆÀÅÀ¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È8¤«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
