1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¥·¥ã¥É¡¼ÀèÈ¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¡¢¹¶·â³èÀ²½¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¿ô¿Í¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ë±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3-4-2-1¤Î¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡ÉÆ³Æþ°Ê¹ß¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¹¶·âÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹çÅÓÃæ¤ËÃ»»þ´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿±¦¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Ï¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡ÉÆ³Æþ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï(¢þ5-0)°ÊÍè1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀMF°ËÅì½ãÌé¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤Î¼´¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËÏ¢·¸¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×¡¹¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤³¤È¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼éÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄäÂÚ¤¹¤ë»î¹ç¤¬¤³¤ÎÁ°¤Î9·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁê¼ê¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ä¤ÇÇË²õ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ù¤·¤µ¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÆ²°Â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¨¶½Åª¤ÊÊø¤·¤ÎÉ¬Í×À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¿ô¿Í¤¤¤Æ¤âµÕ¤ËÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Í³¤µ¤È¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¡£³Ú¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ºÇ¶áÄ¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï½Ñ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬)Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ä¤ÎÂÇ³«ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£ÁÈ¿¥Åª¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¸þ¤³¤¦¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î»þ¤ËÁª¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Äó¼¨¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤¬¤Ò¤é¤á¤¤Ç½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿Æ²°Â¤Ï14Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¼¡¤ä¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ì¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤â¶¥Áè¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È²¶¤â¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
