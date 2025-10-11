¥¢¥¸¥¢ÇÕ°ÊÍè¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¡ÄGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬²ù¤ä¤ó¤À¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÈïÃÆ¡ÖÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡Ê£¿ô¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¼«¿È¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¥¤¥é¥óÀï(¡ü1-2)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¡Ö¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ÏËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÏÀäÌ¯¤Ê´ó¤»¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤º¡£Ì£Êý¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò½Ð¤µ¤»¡¢¼ºÅÀ¤â¤Î¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´Ö¹ç¤¤¤ò¤¦¤Þ¤¯µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤¬¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾21Ê¬¡¢¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎëÌÚ¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Î2¼ºÅÀÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òD¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿·Á¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐ±þ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡Ê£¿ô¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¼«¿È¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¤ÏºòÇ¯2·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¥¤¥é¥óÀï(¡ü1-2)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¡Ö¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ÏËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÏÀäÌ¯¤Ê´ó¤»¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤º¡£Ì£Êý¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò½Ð¤µ¤»¡¢¼ºÅÀ¤â¤Î¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎëÌÚ¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Î2¼ºÅÀÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òD¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿·Á¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐ±þ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)