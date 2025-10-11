¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤Çº´Ìî³¤½®¤ò¾Î¤¨¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¡Ö³¤½®¤¬°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÅêÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤Ï1-2¤Î¸åÈ¾21Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£MFÆîÌîÂó¼Â¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº¸¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¡¢MFº´Ìî³¤½®¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤È¤¤Ï¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ÉÝ¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿³ùÅÄ¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤¤¤¤¹¶·â¤Ø¤È°Ü¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¹¶·â¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Î¢1ËÜ¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢(¥×¥ì¥¹¤Ë)¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢Æ°°ÊÁ°¤Ë¡¢¸Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÆîÊÆÀª¤ò¤â¶ì¤Ë¤»¤º¡¢µåºÝ¤Ç¤Þ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º´Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤â¡ÖÁ°È¾¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯(º´Ìî)³¤½®¤¬°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£³¤½®¤Î¸Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ç²¿¤È¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥¬¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¡£Á°¸þ¤¤ÇÌá¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤Î¼¡Àï¤Ï14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(Ì£¥¹¥¿)¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤Ë5-0¤ÇÂç¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼éÈ÷¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÎÌ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¤½¤¦´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤ë³ùÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÂæ¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌá¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
