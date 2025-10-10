¥É¥ê¥Ö¥ëÁË¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿ÀÆÆ£¸÷µ£¡¢ÍîÃÀ¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡Ö¤½¤³¤Ç¤ä¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡ÆÀ°Õ¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤ÎMFÀÆÆ£¸÷µ£(QPR)¤Ï1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅêÆþÄ¾¸å¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ÊÆÍÇË¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥É¥ê¥Ö¥ëÀ®¸ùÎ¨¤Ï0/4¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¾å¡¢9²ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤Û¤í¶ì¤¤½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëMF»°ãø·°¤Î¾·½¸³°¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿½éÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÆîÊÆÀª¤È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö(¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é)¤â¤é¤Ã¤¿¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ò¤É¤¦º£¸å¤Ë³è¤«¤¹¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»ý¤ÁÌ£¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å³Ý¤±¤Î´Å¤µ¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤âÁ´Á³¤¢¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¬¥ó¥¬¥óºï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³È´¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ïÂ³¤±¤Æ¤Ê¤ª²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À»ÑÀª¤ò¡¢º£¸å¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤ÇÀï¤¦24ºÐ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¤ä¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ò¸þ¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
