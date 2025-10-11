Ëê¸¶´²¸Ê»á¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¡ª22Ç¯´ÖÁ´»î¹ç»þ¤ËÌá¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¡ÚËê¸¶´²¸Ê »ëÅÀ¡Ûº¸Â¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌöÆ°´¶¤Ë±Ô¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¡¢Ä¾µå¤Î°ÒÎÏ¡Ä¡£±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬Ìþ¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Åö»þ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç36µå¤Î¤¦¤ÁÌó72¡ó¤Î26µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î8²ó¡¢Á°Æü2ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥É·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çº´¡¹ÌÚ¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£98¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ï¤ä¤ä´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤¬±¦Èô¡£°ÒÎÏ¤Ç²¡¤·¤ÆÎÏ¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÇÈ´¤±µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â±Ô¤¯Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¤³¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤ë¡£·ë²Ì¡¢8²ó¤ò8µå¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¤µå¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ª¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤¬¿¶¤ì¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë´î¤Ó¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¼ã¼ê¤Îº¢¤ËÃæ·Ñ¤®¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÅê¤²¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÅ¬À¤â¤¢¤ê¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£2¾¡2ÇÔ¤ÇÅ¨ÃÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂè5Àï¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë